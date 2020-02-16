बिग बॉस 13 के विजेता बने सिद्धार्थ और गुवाहाटी में हुआ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स, ये बॉलीवुड की पांच खबरें

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Sidharth Shukla, 65th Filmfare Awards
- फोटो : amar ujala
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जेम्स बॉन्ड का थीम सॉन्ग रिलीज
- फोटो : ट्विटर
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Malaika Arora
- फोटो : Instagram
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Lisa Haydon
- फोटो : social media
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करण जौहर, विक्की कौशल
- फोटो : सोशल मीडिया