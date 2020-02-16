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बिग बॉस 13 के विजेता बने सिद्धार्थ और गुवाहाटी में हुआ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स, ये बॉलीवुड की पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 16 Feb 2020 07:15 AM IST
Sidharth Shukla, 65th Filmfare Awards
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Sidharth Shukla, 65th Filmfare Awards - फोटो : amar ujala
बिग बॉस 13 के विजेता बने सिद्धार्थ शुक्ला
बिग बॉस के सीजन 13 को विजेता मिल गया है। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला हैं। करीब चार महीने चले इस शो में सिद्धार्थ शुक्ला का सफर काफी विवादित और रोचक रहा। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) दर्शकों की शुरू से ही पहली पसंद रहे थे। शो के ग्रैंड फिनाले में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आसिम रियाज (Asim Riaz), रश्मि देसाई (Rashami Desai), पारस छाबड़ा (Paras Chhabra), आरती सिंह (Aarti Singh) और शहनाज गिल (Shehnaaz Kaur Gill) मुकाबले में थे। 

पढ़ें: Bigg Boss 13 Winner: सिद्धार्थ ने अपने रास्ते से ऐसे हटाए ये पांच कंटेस्टेंट्स, फिर हासिल की ट्रॉफी
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