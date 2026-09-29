ऋषिकेश मुखर्जी: ‘अभिमान’ ने बताई रिश्तों की अहमियत, ‘आनंद’ ने पूछा जिंदगी से सवाल; फिल्म जिनसे अमर हुए ऋषि दा

फिल्म- आनंद

यादगार डायलॉग- 'बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं'



1971 में रिलीज हुई फिल्म 'आनंद' को ऋषि दा की सबसे यादगार फिल्म कहें तो गलत नहीं होगा। यह भारतीय सिनेमा की भी एक कालजयी और सदाबहार ड्रामा फिल्म है। फिल्म जिंदगी को जिंदादिली से जीने का संदेश देती है और इसका संवाद 'बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं', आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्म में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और सुमिता सान्याल ने अहम किरदार निभाए थे। फिल्म के गाने भी सुपर-डुपर हिट रहे थे।





फिल्म- गुड्डी

डायलॉग- 'आपको एक बार देख लिया तो कैसे भूल सकते हैं?'



फिल्म ‘गुड्डी’ भी साल 1971 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म में बॉलीवुड की दुनिया और वास्तविक जीवन के अंतर को दर्शाया गया है। फिल्म में जया भादुड़ी, धर्मेंद्र, उत्पल दत्त, विजय शर्मा मुख्य किरदारों में थे। इसे ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित किया था। इसका संगीत वसंत देसाई ने दिया था। फिल्म से जया भादुड़ी (बच्चन) बॉलीवुड में स्थापति हुई थीं।