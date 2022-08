KRK on Aamir Khan: केआरके का बड़ा दावा- एक साल तक सदमे में रहेंगे आमिर खान, बोले- फिर पांच साल बाद...

केआरके ने लिखा..

केआरके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा, 'आमिर खान लगातार 2 सबसे बड़ी फ्लॉप - 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' और 'लाल सिंह चड्ढा' देने के बाद कम से कम एक साल तक सदमे में रहेंगे। फिर उन्हें यह तय करने में कम से कम एक साल का समय लगेगा कि उन्हें आगे कौन सी फिल्म करनी चाहिए। फिर उस फिल्म को पूरा करने में उन्हें 3 साल लगेंगे। और इन 5 सालों के बाद लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करेंगे।'

Aamir Khan will remain in shock for at least one year for 2 biggest flops #TOH and #LSC in a row. Then he will take at least one year to decide which film he should do next. Then he will take 3 years to complete that film. And after these 5 years People will not like to see him.