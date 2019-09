{"_id":"5d77ae628ebc3e014232662d","slug":"then-and-now-satish-kaul-huge-transformation-in-45-years","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"45 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u093e \u092c\u0926\u0932 \u0917\u092f\u093e \u092f\u0947 \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u093e, \u0906\u0930\u094d\u0925\u093f\u0915 \u0924\u0902\u0917\u0940 \u0938\u0947 \u0939\u094b \u0917\u0908 \u0910\u0938\u0940 \u0939\u093e\u0932\u0924 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092d\u0940 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 10 Sep 2019 07:55 PM IST

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे अभिनेता सतीश कौल (Satish Kaul) की। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान और गोविंदा तक के साथ काम कर चुके बॉलीवुड, टेलीविजन और पंजाबी सिनेमा के कलाकार सतीश कौल अब दाने दाने को मोहताज हैं। सतीश कौल आज अपनी जिंदगी बेहद तंगी में गुजार रहे हैं। सतीश कभी हिंदी और पंजाबी फिल्मों में जाना-पहचाना नाम हुआ करते थे।