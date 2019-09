{"_id":"5d6e66318ebc3e93b532ac03","slug":"eeswar-to-saaho-huge-transformation-in-prabhas-looks-during-17-years","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"17 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u093e \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u092c\u0926\u0932 \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902 '\u092c\u093e\u0939\u0941\u092c\u0932\u0940', \u0915\u0941\u091b \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0924\u094b \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092d\u0940 \u0939\u0941\u0906 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 03 Sep 2019 07:07 PM IST

Then and Now कॉलम में आज हम प्रभास (Prabhas) की बात करेंगे। प्रभास ने 17 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी। इतने लंबे सफर में प्रभास के लुक में काफी बदलाव आया है। यहां तक कि कुछ तस्वीरों में तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रभास ने तेलुगू फिल्म 'ईश्वर' से साल 2002 में डेब्यू किया था। इसके बाद वह कई सारी फिल्मों में नजर आए। हालांकि प्रभास को पहचान एस एस राजामौली की फिल्म 'छत्रपति' से मिली। तस्वीरों में देखिए प्रभास के लुक में पहले से कितना बदलाव आ गया है।