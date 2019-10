{"_id":"5d9afe828ebc3e93bb4c6e07","slug":"then-and-now-gauri-khan-birthday-huge-transformation-in-28-years","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"28 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0940 \u092c\u0926\u0932 \u0917\u0908\u0902 \u0936\u093e\u0939\u0930\u0941\u0916 \u0915\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u0917\u094c\u0930\u0940 \u0916\u093e\u0928, \u0915\u0941\u091b \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0924\u094b \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092d\u0940 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 07 Oct 2019 03:15 PM IST

Gauri Khan and Shahrukh Khan - फोटो : file photo

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) की। गौरी खान 8 अक्टूबर को 49वां जन्मदिन मनाएंगी। गौरी और शाहरुख की शादी लव मैरिज थी। इन दोनों की शादी को 28 साल हो चुके हैं। इन 28 साल में दोनों का रिश्ता दिन पर दिन और मजबूत हुआ। इन दोनों की बॉन्डिग कई बार अवॉर्ड फंक्शन में भी नजर आई। इतने लंबे वक्त में गौरी के लुक में भी काफी बदलाव आया। गौरी के जन्मदिन पर हम आपको उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं...