{"_id":"6ac5f62e28388c7ac9021a04","slug":"king-actor-abhishek-bachchan-reveals-shahrukh-khan-took-personal-responsibility-for-his-career-2026-10-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"किंग: शाहरुख खान ने ली अभिषेक बच्चन के करियर की जिम्मेदारी, 'बादशाह' की इस सलाह ने बदला अभिनेता का नजरिया","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन जल्द शाहरुख और सुहाना खान स्टारर फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। अब हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में शाहरुख ने उन्हें एक खास सलाह दी थी, जिसे वह आज भी याद रखते हैं।

Trending Videos

जब क्रिकेट खेला करते थे अभिषेक

बीबीसी से बात करते हुए अभिषेक ने बचपन के रविवारों को याद किया। अभिनेता ने बताया कि उस समय वह फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा के घर पर उदय चोपड़ा, ऋतिक रोशन और सिकंदर खेर के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उस दौरान शाहरुख खान इस ग्रुप के लिए एक बड़े भाई और मार्गदर्शक की तरह थे।



शाहरुख ने ली थी अभिषेक की जिम्मेदारी?

बातचीत में आगे अभिषेक बच्चन ने शाहरुख खान को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि उन्होंने हमेशा उनके काम को लेकर उनका साथ दिया है। एक्टर ने यह भी बताया कि शाहरुख ने कई बार उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। उन्होंने कहा, 'उन्होंने कई बार सच में मेरी जिम्मेदारी ली है, जिसमें 'किंग' भी शामिल है।'

विज्ञापन

विज्ञापन

कौनसी है अभिषेक की पसंदीदा फिल्म?

अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत से पहले शाहरुख के साथ हुई एक बातचीत को याद करते हुए अभिषेक ने बताया कि उन्होंने एक बार 'बादशाह' से पूछा था, 'आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है?' इस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया, 'मेरी पसंदीदा फिल्म वही है, जो मैं इस समय कर रहा हूं, क्योंकि अगर वह मेरी पसंदीदा फिल्म नहीं है, तो मैं उसे क्यों कर रहा हूं?'



अभिषेक ने बताया कि उन्होंने शाहरुख की इस सोच को अपने करियर में भी अपनाया। उन्होंने कहा, 'इसलिए, जो मैं अभी कर रहा हूं, वही मेरा पसंदीदा होना चाहिए। जो कुछ पहले हो चुका है, वह बीत चुका है। मैं उसके बारे में नहीं सोचता। इस समय मेरी पसंदीदा फिल्म 'किंग' है।'

विज्ञापन