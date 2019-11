{"_id":"5dc934bf8ebc3e5b6b45b3ee","slug":"then-and-now-40-years-mala-sinha-huge-transformation-in-looks","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"40 \u0938\u093e\u0932 \u0924\u0915 \u0907\u0938 \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u092a\u0930 \u0930\u093e\u091c, \u0905\u092c \u0932\u093e\u0907\u092e\u0932\u093e\u0907\u091f \u0938\u0947 \u0926\u0942\u0930 \u091c\u0940 \u0930\u0939\u0940\u0902 \u0917\u0941\u092e\u0928\u093e\u092e\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 11 Nov 2019 04:15 PM IST

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा की। माला सिन्हा 83 साल की हो गई हैं। माला सिन्हा ने सिनेमाजगत में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। इसके साथ ही हिंदी सिनेमाजगत में 40 साल तक राज किया। इतने लंबे वक्त में समय के साथ उनके लुक में भी बदलाव आता गया। तस्वीरों में देखिए माला सिन्हा का बदलता लुक और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य...