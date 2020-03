{"_id":"5e5e07b38ebc3ef40724eff4","slug":"then-and-now-1991-to-2020-huge-transformation-in-pooja-bedi-looks","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"29 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u093e \u092c\u0926\u0932 \u0917\u0908\u0902 \u092a\u0942\u091c\u093e \u092c\u0947\u0926\u0940, \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092d\u093f\u0928\u092f \u0938\u0947 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u092c\u094b\u0932\u094d\u0921 \u0932\u0941\u0915 \u0938\u0947 \u092c\u091f\u094b\u0930\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u0938\u0941\u0930\u094d\u0916\u093f\u092f\u093e\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 03 Mar 2020 04:04 PM IST

1 of 6

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे अभिनेत्री पूजा बेदी (Pooja Bedi) की। पूजा बेदी ने 1991 में 'विषकन्या' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद आमिर खान के साथ 'जो जीता वही सिकंदर' फिल्म की थी। फिल्म तो सुपरहिट रही लेकिन पूजा के करियर को पंख नहीं लग सके। हालांकि इन फिल्मों में पूजा अपने अभिनय से ज्यादा बोल्ड लुक की वजह से चर्चा का विषय रहीं। पूजा अभी सिनेमाजगत से दूर हैं। तस्वीरों में देखिए समय के साथ पूजा के लुक में कितना बदलाव आ गया है।