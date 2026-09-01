कृति सेनन के विज्ञापन विवाद पर 'रोडीज' के पूर्व जज ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोल करने वालों से किए सवाल; जानिए क्या?

बोले- 'पुरुषों के पास कोई खास अधिकार है'?

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि पुरुषों को महिलाओं के कपड़ों के बारे में हुक्म चलाने का कोई खास अधिकार है? उन्होंने एक राजनेता द्वारा महिलाओं के पहनावे पर रोक-टोक को सही ठहराने के लिए पहले इस्तेमाल की गई एक विवादित तुलना का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, 'एक राजनेता ने भी यह जस्टिफाई किया था कि अगर तुम मिठाई का डब्बा खुला छोड़ दोगे तो मक्खियां घूमेंगी। दूसरे आदमियों को ऐसा क्या वरदान मिला है कि वो लड़कियों को बताएंगे कि उनको क्या पहनना चाहिए'?