एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, अनीत पड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब जल्द ही एक नई सीरीज ‘हुंकार: द रोर’ में एक साथ नजर आएंगे। मंगलवार को इस सीरीज का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें कहानी की एक झलक देखने को मिली है।

क्या है सीरीज की कहानी?

यह सीरीज 17 साल की मीनू रावत की कहानी पर आधारित है। मीनू का एक मशहूर और सम्मानित धार्मिक गुरु सुनील चाकोसी ‘बापजी’ पर लगाया गया आरोप एक बड़ी जांच की शुरुआत करता है। धीरे-धीरे यह मामला इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगती है।

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टीजर में ACP जसलीन सिंह सोनी, एक ऐसे वकील भालेराव, जो मुश्किलों के बावजूद अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और एक जिद्दी पत्रकार अमिताभ की भी झलक दिखाई गई है। ये तीनों एक ही सच को सामने लाने के लिए अलग-अलग मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं- एक पुलिस की जांच में, दूसरा कोर्ट में और तीसरा मीडिया के जरिए।

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मेकर्स के मुताबिक, ‘हुंकार: द रोर’ में पुलिस जांच, कानूनी लड़ाई और मीडिया ट्रायल की कहानी को एक साथ दिखाया गया है। इसमें सत्ता, प्रभाव और लोगों की सोच से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलेंगी।