बॉक्स ऑफिस: 'द वन' की कमाई में उछाल, नानी की फिल्म के लिए कैसा रहा तीसरा दिन? जानें 'रामायण' का कलेक्शन

1 of 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की नई फिल्म ‘द वन’ शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो गई है। साउथ स्टार नानी की ‘द पैराडाइज’ भी 24 सितंबर से सिनेमाघरों में सज गई है। वहीं अंजलि अरोड़ा की ‘रामायण’ भी रिलीज हो चुकी है। जानिए इन फिल्मों ने आज शनिवार के दिन कितना कलेक्शन किया है।

2 of 4 महाकाव्य श्री रामायण कथा - फोटो : एक्स@taran_adarsh

फिल्म 'रामायण' हाल बेहाल अंजलि अरोड़ा स्टारर 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' भी थिएटर्स में गुपचुप शुक्रवार को रिलीज हो गई है।

लेकिन फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी खराब रही।

इसने पहले दिन मात्र 15 लाख रुपये कमाए।

वहीं अब इसके दूसरे दिन का कलेक्शन नहीं दिख रहा है।

फिल्म को देशभर के 511 शोज में मात्र 8% की ऑक्यूपेंसी मिली।

3 of 4 फिल्म 'द पैराडाइज' - फोटो : सोशल मीडिया

नानी की फिल्म का कलेक्शन

सुपरस्टारा नानी की 'द पैराडाइज' की बात करें, तो इसकी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत अच्छी रही है। पहले दिन इसने 34.65 करोड़, तो वहीं दूसरे दिन इसने 14.90 करोड़ की कमाई की थी। आज फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 12.70 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 73.85 करोड़ हो गया है।

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