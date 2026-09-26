मेकर्स की पहल: बड़े इवेंट या हॉल में नहीं, बल्कि इस खास जगह रिलीज होगा 'प्रहार' का ट्रेलर; 26/11 से है कनेक्शन

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फिल्म का ट्रेलर किसी होटल या थिएटर में नहीं, बल्कि मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) स्टेशन पर लॉन्च किया जाएगा। 'प्रहार' के ट्रेलर लॉन्च के लिए CSMT को चुनने की एक खास वजह भी है। फिल्म सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर आधारित है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद अजमल कसाब के खिलाफ चले मुकदमे में उज्ज्वल निकम ने सरकार की ओर से केस लड़ा था।मुंबई आतंकी हमले के दौरान CSMT भी आतंकियों के निशाने पर था। इस हमले की कई दर्दनाक यादें इस स्टेशन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में फिल्म की कहानी और उस दौर की घटनाओं से जुड़े इस स्थान पर ट्रेलर लॉन्च करना मेकर्स की एक खास पहल मानी जा रही है।