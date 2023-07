मेकर्स ने ट्वीट कर लिखा, दुनिया अंतिम मुकाबले का इंतजार कर रही है। 20 जुलाई (यूएसए) और 21 जुलाई (भारत) को प्रोजेक्ट के की दुनिया की झलक देखने के लिए तैयार हो जाइए। पोस्टर के जरिए पता चलता है कि प्रभास की अपकमिंग मूवी 'प्रोजेक्ट के' की पहली झलक 20 जुलाई को अमेरिका और 21 जुलाई को भारत में सामने आने वाली है। उनके इस पोस्टर को लेकर फैंस भी खूब कमेंट कर रहे हैं।

The world awaits the ultimate showdown.

Brace yourselves for a glimpse into the world of #ProjectK on July 20 (USA) & July 21 (INDIA).



Stay tuned and Subscribe: https://t.co/AEDNZ3ni5Q#Prabhas @SrBachchan @ikamalhaasan @deepikapadukone @nagashwin7 @VyjayanthiFilms… pic.twitter.com/MMc60mrHxH