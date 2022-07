Ranveer Singh: रणवीर सिंह को ट्रोल करने वालों पर भड़कीं स्वरा भास्कर, कहा- अगर पसंद नहीं है तो….

लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने न्यूड फोटो के लिए रणवीर को ट्रोल करने वालों को जमकर फटकार लगाई। ट्रोल्स पर भड़ास निकालते हुए अभिनेत्री ने ट्वीट कर खूब खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "भारत में हर दिन अन्याय और अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारा गुस्सा रणवीर सिंह की तस्वीरों के लिए आरक्षित है। अगर आपको तस्वीरें पसंद नहीं है तो इन्हें मत देखो। अगर यह आपके चाय का प्याला नहीं है तो इसे मत पियो। लेकिन हम पर अपनी पसंद मत थोपो और नहीं ये कोई नैतिक मुद्दा नहीं है।"





Daily cases of injustice & oppression in India, but sure.. our outrage is reserved for @RanveerOfficial ’s photos! I mean, seriously.. don’t like it, don’t look at it! Not your cup of tea, don’t drink it! But don’t ‘thopo’ ur preferences on us! And no, this isn’t a moral issue!