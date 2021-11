सोशल मीडिया: श्रेया घोषाल ने ट्विटर के सीईओ बनने पर दोस्त पराग अग्रवाल को दी बधाई, इंटरनेट पर वायरल हुआ दोनों का पुराना ट्वीट

सोशल मीडिया पर इन दिनों पराग अग्रवाल सुर्खियों में बने हुए हैं। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी के इस्तीफा देने के बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ घोषित किया गया है। वहीं, इस खबर सामने आते ही पराग को बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया है। इसी बीच अब मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने भी मंगलवार को पराग अग्रवाल को नया ट्विटर सीईओ बनने पर बधाई दी। अपने बचपन के दोस्त को बधाई देते हुए श्रेया ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें अपने दोस्त पर गर्व है।

श्रेया ने ट्वीट में लिखा, "बधाई हो पराग हमें आप पर गर्व है ! यह हमारे लिए बड़ा दिन है। इस खबर का जश्न मना रही हूं।" वहीं, माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए प्रमुख के रूप में पराग के नाम की घोषणा होते ही दोनों दोस्तों का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है।



Congrats @paraga So proud of you!! Big day for us, celebrating this news♥️♥️♥️ https://t.co/PxRBGQ29q4