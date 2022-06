Shamshera vs KGF 2 vs RRR: केजीएफ 2-आरआरआर से पिछड़ गया शमशेरा, क्या इस मामले में दिखाएगा कमाल?

यश को पीछे नहीं छोड़ पाए रणबीर

जी हां, दो दिन पहले रिलीज हुए 'शमशेरा' के टीजर को 24 घंटे में मात्र 20 मिलियन लोगों ने ही देखा है। वहीं यश की फिल्म केजीएफ: चैप्टर 2 को 24 घंटे में 78 मिलियन लोगों ने देखा था। अगर हम इस साल रिलीज हुई एक और फिल्म आरआरआर की बात करें तो एस एस राजामौली की इस फिल्म ने 7.53 मिलियन लोगों द्वारा देखा गया था।

