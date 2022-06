Shamshera Trailer: ‘शमशेरा’ का ट्रेलर देख भड़के लोग, बायकॉट करते हुए बोले, ‘हिंदुओं को बदनाम करना बंद करो’

Another attempt of Bollywood to highlight Shiv Tilak and make Hindus the villains. No doubt, this movie deserves to be trashed in mass. #BoycottBollywood #BoycottShamshera pic.twitter.com/LUvLghjoUV — S (@OneUnnamedGirl) June 22, 2022

#BoycottShamshera .

We can't tolerate abuse of our religious symbols and demonization of our faith. — Dr Rohit Sharma (@rohit15611) June 22, 2022

i don't understand when will bollywood stop portraying hindus as a villain? #Shamshera彡 in teaser itself showed the glimpses of the evil mind and hatred towards hinduism and our culture.



This is enough, we won't tolerate any longer.

#BoycottShamshera #BoycottBollywood pic.twitter.com/j2dBwMPl54 — Jesse Pinkman (@Mayhememe) June 22, 2022

एक यूजर ने फिल्म का विरोध करते हुए लिखा, 'हीरो कहता है मेरा कोई धर्म नहीं है लेकिन विलेन को साफ तौर पर हिंदू दिखाया गया है। वाओ क्या कमाल की फिल्म है।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'बॉलीवुड में आज से नहीं बल्कि लंबे समय से हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। आज बड़ी बजट की फिल्मों में कभी भगवान पर जोक है।' हालांकि, लोगों का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ। यूजर्स ने मेकर्स को और भी खरी खोटी सुनाई है।