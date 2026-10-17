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Hindi News ›   Entertainment ›   Anirudh Ravichander confirmed to marry Sunrisers CEO Kavya Maran Know details about wedding and reception

अनिरुद्ध रविचंदर: काव्या मारन संग जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे म्यूजिक कंपोजर, कब और कहां होगा रिसेप्शन?

Sat, 17 Oct 2026 09:10 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sat, 17 Oct 2026 09:10 AM IST
सार

Anirudh Ravichander Kavya Maran Wedding: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी होने जा रही है। जानिए कब होगी शादी? रिसेप्शन पार्टी का आयोजन कहां होगा?

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Anirudh Ravichander confirmed to marry Sunrisers CEO Kavya Maran Know details about wedding and reception
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मशहूर कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के घर शहनाई बजने वाली है। वे काव्या मारन के साथ जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। अनिरुद्ध और काव्या की शादी का रिसेप्शन चेन्नई में 21 नवंबर को होगा। हालांकि, शादी की तारीख को लेकर अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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Anirudh Ravichander confirmed to marry Sunrisers CEO Kavya Maran Know details about wedding and reception
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिया निमंत्रण - फोटो : एक्स@TelanganaCMO

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की रवि-काव्या की शादी की पुष्टि
दोनों की शादी की खबर की पुष्टि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कर दी है। दरअसल, मुख्यमंत्री को मारन परिवार ने रिसेप्शन में आमंत्रित किया है। सीएम रेड्डी ने तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं। इसमें शादी की बात की पुष्टि के साथ ही, रिसेप्शन की तारीख भी बताई है। 


काव्या मारन के परिवार ने मुख्यमंत्री को दिया निमंत्रण
मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है और लिखा है, 'सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में उनके घर पर मुलाकात की और उन्हें अपनी बेटी काव्या मारन की शादी के रिसेप्शन में बुलाया। काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की शादी का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में होगा'।

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अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन - फोटो : सोशल मीडिया

कब होगी शादी?
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी के रिसेप्शन की डेट सामने आ चुकी है। मगर, शादी की डेट का अभी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल की शादी 11 नवंबर को ग्रीस में हो सकती है। काव्या मारन, सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और कावेरी मारन की बेटी हैं। वे सन ग्रुप के स्वामित्व वाली आईपीएल फ्रैंचाइजी, सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी हैं। आईपीएल मैचों में अक्सर काव्या को देखा जाता है। वहीं, अनिरुद्ध रविचंदर साउथ के चर्चित कंपोजर हैं। 

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