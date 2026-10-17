अनिरुद्ध रविचंदर: काव्या मारन संग जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे म्यूजिक कंपोजर, कब और कहां होगा रिसेप्शन?

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की रवि-काव्या की शादी की पुष्टि

दोनों की शादी की खबर की पुष्टि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कर दी है। दरअसल, मुख्यमंत्री को मारन परिवार ने रिसेप्शन में आमंत्रित किया है। सीएम रेड्डी ने तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं। इसमें शादी की बात की पुष्टि के साथ ही, रिसेप्शन की तारीख भी बताई है।



काव्या मारन के परिवार ने मुख्यमंत्री को दिया निमंत्रण

मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है और लिखा है, 'सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में उनके घर पर मुलाकात की और उन्हें अपनी बेटी काव्या मारन की शादी के रिसेप्शन में बुलाया। काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की शादी का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में होगा'।