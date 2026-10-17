रामायण: फिल्म के भारी-भरकम बजट पर सवाल उठाने वालों को यश ने दिया जवाब, कह दी ये बड़ी बात

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विज्ञापन रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। बेंगलुरु में कुछ दिन पहले ही नितेश तिवारी की इस आगामी फिल्म का प्रमोशनल इवेंट रखा गया और वहां यश मौजूद रहे। इस दौरान यश ने फिल्म से जुड़ी कई बातें की और साथ ही यह अपील भी की है कि रामायण के 4,000 करोड़ रुपये के बताए जा रहे बजट को लेकर फिल्म की आलोचना करना बंद करें।

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'रामायण' के इवेंट में क्या बोले यश?

बता दें कि नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में यश 'रावण' का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने इवेंट में दर्शकों से बात करते हुए कहा कि वह फिल्म पर गर्व करें। यश का मानना है कि यह फिल्म दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता ने 'टॉक्सिक' का जिक्र भी किया।



यश ने कहा, 'मैंने सब कुछ देखा है। आपने हमें कितना प्यार दिया, हमारी तरफ से कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ी और तमाम मुश्किलों के बावजूद फिल्म (टॉक्सिक) देखने गए और उसकी कमाई में योगदान दिया। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपका यह कर्ज कभी पूरी तरह नहीं चुका सकता।'

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'रामायण' को लेकर कही ये बात

इसके बाद यश ने इसी समर्थन को रामायण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से जोड़ा। उन्होंने कहा, 'आपने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे अच्छी तरह निभाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप इस फिल्म (रामायण) के बारे में गर्व से बात कर सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट का निर्माता हूं। यह फिल्म हमारे बीच से निकली है और अब पूरी दुनिया तक पहुंचेगी।'



यश ने फिल्म के बड़े महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म बड़ा प्रभाव छोड़ेगी और उनकी टीम दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। उन्होंने कहा, 'मैं यहां कर्नाटक के लोगों की तरफ से खड़ा हूं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें।'

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