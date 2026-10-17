बॉक्स ऑफिस: दूसरे दिन भी 'जेलर 2' का जलवा, 'नई नवेली' और 'प्रहार' में कौन आगे? बाकी फिल्मों का रहा ऐसा हाल

'जेलर 2' दूसरे दिन बनी 200 करोड़ी

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का पहले दिन खूब क्रेज देखा गया। ओपनिंग डे पर इसने 59.70 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी। मगर, शुक्रवार को दूसरे दिन इसकी कमाई में गिरावट देखी गई। कल इसने 35.60 करोड़ रुपये कमाए। इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 95.94 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, वर्ल्डवाइड यह 200 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है। 'जेलर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 209.10 करोड़ रुपये हो चुका है।

भारत में कलेक्शन की बात करें तो 'जेलर 2' ने तमिल भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करते हुए 68.60 करोड़ रुपये कमाए हैं।

तेलुगु भाषा में कलेक्शन 19.75 करोड़ और कन्नड़ में 70 लाख रुपये है।

वहीं, हिंदी पट्टी में इस फिल्म का कारोबार 6.25 करोड़ रुपये हुआ है।

