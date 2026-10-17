फराह खान: फूलों से स्वागत देख झल्ला गईं कोरियोग्राफर? माथे पर तिलक लगाने से किया मना, ट्रोलिंग के बाद दी सफाई

नेटिजंस ने की आलोचना, कहा- 'व्लॉग में क्या हो जाता है'?

फराह का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस पर नेटिजंस उनकी आलोचना कर रहे हैं। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, 'व्लॉग बनाते वक्त क्या हो जाता है? तब तो तिलक भी लगवा लिया जाता है और गणपति बप्पा की पूजा भी होती है'। एक यूजर ने लिखा, 'असली फराह कौन हैं? वो जो व्लॉग में दिखाई देती हैं या जो अब दिखी हैं'। एक यूजर ने लिखा है, 'टीका की इजाजत सिर्फ व्लॉग में ही है'। वहीं, कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि उनका इस तरह स्वागत होना ही नहीं चाहिए।

