इमरान खान: 'वह बेहद जुनूनी हैं', अभिनेता को मिले नोटिस पर निर्माता अभिनय देव ने दी प्रतिक्रिया, कही दिल की बात

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किरण राव, कुब्रा सैत समेत कुछ लोगों ने जहां इमरान का समर्थन किया। वहीं, कुछ ने उनकी आलोचना भी की। अब इस मामले में इमरान की फिल्म 'देली-बेली' का निर्देशन कर चुके अभिनय देव ने अपना रिएक्शन दिया है। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने नोटिस भेजा और 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया। जब यह मामला सामने आया, तो कई जानी-मानी हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

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क्या बोले अभिनय देव?

एएनआई से बात करते हुए अभिनय देव ने कहा, 'हमें लोगों को अपनी राय रखने और अपने फैसले लेने की आजादी देनी चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं पूरे भरोसे के साथ बस इतना कह सकता हूं कि मेरी नजर में वे कैसे इंसान हैं। वे एक अद्भुत व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे इंसान और बेहद जुनूनी और संवेदनशील हैं।



फिल्ममेकर ने यह भी साफ किया कि वह इमरान के साथ अपने निजी अनुभव से आगे जाकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। देव ने कहा, 'इमरान को लेकर मेरी राय इसी नजरिए तक सीमित है। इससे आगे कुछ भी कहना मुझे लगता है कि उनकी निजी जिंदगी और उनकी निजता में दखल देना होगा।'



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