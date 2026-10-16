स्मिता पाटिल जयंती: छोटे से करियर में कमाया बड़ा नाम, दुल्हन की तरह सजाकर दी गई थी अंतिम विदाई, पढ़िए किस्से

स्मिता पाटिल की निजी जिंदगी

स्मिता अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही थीं। स्मिता पाटिल से शादी करने के बारे में जैसे ही राज बब्बर ने अपने घर में चर्चा की उसके तुरंत बाद ही उनके माता-पिता ने इसका विरोध किया। साथ ही कह दिया कि वे परिवार और स्मिता पाटिल दोनों में से एक को चुन लें। राज बब्बर ने स्मिता पाटिल को चुनते हुए अपना घर छोड़ दिया था। स्मिता के लिए घर छोड़ने के वक्त राज बब्बर की शादी फिल्म निर्देशक और थिएटर आर्टिस्ट नादिरा बब्बर से हो चुकी थी। उनके दो बच्चे भी थे। घर छोड़ने के कुछ महीने बाद ही राज बब्बर ने साल 1986 में स्मिता पाटिल से शादी की थी।

बता दें कि राज बब्बर और स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी फिल्म 'भीगी पलकें' की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। स्मिता की मां ने भी राज बब्बर के साथ स्मिता की शादी का विरोध किया था। मगर, रिश्ते को लेकर स्मिता पाटिल ने मां की भी नहीं सुनी थी।