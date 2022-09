दरअसल, लंबे समय बाद शाहरुख को पर्दे पर देख उनके फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। लोगों को उनका ये किरदार इतना पसंद आया कि अब सोशल मीडिया पर फिल्म में दिखाए गए उनके इस किरदार के स्पिन ऑफ की मांग शुरू हो गई है। यानी कि फैंस चाहते हैं कि 'ब्रह्मास्त्र' में उनके किरदार पर एक पूरी फिल्म बनाी जाए। इतना ही नहीं इस सिलसिले में फैंस ने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू भी की है, जिस पर अब तक की लोग साइन भी कर चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मेकर्स फैंस की इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।





I have to signed it, because as a fan we want a full fledged role/movie of Scientist Mohan Bhargav aka #Vanarastra aka #ShahRukhKhan in #Astraverse #Brahmastra



Brahmastra spin off starring Shah Rukh Khan - Sign the Petition! https://t.co/jpwsT832I2 via @ChangeOrg_India