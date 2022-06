Samrat Prithviraj Celebs Review: अक्षय कुमार का खुलासा, फिल्म को बनाने में लगे 18 साल; सेलेब्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

जैकी भगनानी

सम्राट पृथ्वीराज अवश्य देखें। यह एक कहानी है जिसे अवश्य बताया जाना चाहिए। अक्षय कुमार, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कथा को कोई और जीवंत नहीं कर सकता था। मानुषी, आप शानदार हैं। चंद्रप्रकाश द्विवेदी सर, आप एक उत्कृष्ट कथाकार हैं। ऑल द बेस्ट टीम

#SamratPrithviraj is a must watch and a story that must be told @akshaykumar sir no one else could have brought to life the legend of #SamratPrithviraj chauhan @ManushiChhillar you were fantastic. #ChandraprakashDwivedi sir you are a storyteller pat excellence.All the best team