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Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Kunal Khemu And Preity Zinta Starrer Vibe X Review user like the story and Climax

वाइब एक्स रिव्यू: क्या यूजर्स को पसंद आई कुणाल खेमू की फिल्म? कॉमेडी और कहानी को लेकर दिए ऐसे रिएक्शन

Fri, 18 Sep 2026 01:53 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 18 Sep 2026 01:53 PM IST
सार

Vibe X Review: एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' पर सोशल मीडिया यूजर्स ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कुछ यूजर्स को फिल्म की कहानी पसंद आई है, तो वहीं कुछ यूजर्स को इसके क्लाईमैक्स ने चौंकाया है।
 

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Kunal Khemu And Preity Zinta Starrer Vibe X Review user like the story and Climax
वाइब एक्स रिव्यू - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की अदाकारी से सजी फिल्म 'वाइब' सिनेमाघरों में सज चुकी है। दर्शकों ने फिल्म का पहला शो देखा है और फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है। फिल्म को लेकर यूजर्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए जानते हैं यूजर्स का क्या कहना है?
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यूजर को अच्छी लगी फिल्म
एक्स पर एक यूजर ने फिल्म 'वाइब' की तारीफ करते हुए लिखा 'कुछ अजीब दृश्यों को छोड़कर 'वाइब' बहुत मजेदार थी।'
 
पसंद आई कुणाल खेमू की अदाकारी
एक यूजर ने अभिनेता कुणाल खेमू की तारीफ की है। उन्होंने लिखा 'वाइब में कुणाल खेमू जबरदस्त फॉर्म में हैं। हालांकि सारे मजाक उतने असरदार नहीं हैं, लेकिन अजीबोगरीब स्थितियों के प्रति उनकी लगन और कमिटमेंट को देखना बहुत मजेदार है!'
 
यूजर को पसंद आई फिल्म
एक यूजर ने फिल्म 'वाइब' का रिव्यू करते हुए लिखा 'कुणाल खेमू जो भी बनाते हैं या जिसमें भी एक्टिंग करते हैं, मैं उसे जरूर देखता हूं। उनकी हालिया फिल्म 'वाइब' एक बेहतरीन स्लैकर-कॉमेडी है, जब तक कि यह एक्शन शोरील में नहीं बदल जाती। फिर भी, मुझे यह फिल्म पसंद आई।


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Kunal Khemu And Preity Zinta Starrer Vibe X Review user like the story and Climax
फिल्म 'वाइब' का टीजर - फोटो : इंस्टाग्राम@kunalkemmu
'वाइब' के बारे में जानकारी
  • यह फिल्म एक मिशन पर निकले दो एजेंट्स की कहानी है।
  • ‘वाइब’ का लेखन और निर्देशन दोनों कुणाल खेमू ने किया है।
  • इसका निर्माण कुणाल खेमू ने चिराग निहलानी के साथ मिलकर ड्रोगो फिल्म्स के बैनर तले किया है। 
  • यह फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।
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