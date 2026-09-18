वाइब एक्स रिव्यू: क्या यूजर्स को पसंद आई कुणाल खेमू की फिल्म? कॉमेडी और कहानी को लेकर दिए ऐसे रिएक्शन

VIBE was so much fun except for few cringe scenes — Hemant (@whyhemant) September 17, 2026

Kunal Khemu is in top form in #Vibe



All the gags don’t land but the man’s commitment to the absurdity is so much fun to watch! — ANMOL JAMWAL (@jammypants4) September 18, 2026

Kunal Khemu has to be one of my favourite media personalities.

Man is chill and hilarious! — Sachin Madaan (@sachin_madaan) September 18, 2026

I'd watch anything Kunal Kemmu makes or acts in, and his latest, VIBE, is slacker-comedy gold...till it mutates into an action showreel. Still, enjoyed the film more than I didn't.



Review:https://t.co/KWHOU1LHIg — Rahul Desai (@ReelReptile) September 18, 2026

एक्स पर एक यूजर ने फिल्म 'वाइब' की तारीफ करते हुए लिखा 'कुछ अजीब दृश्यों को छोड़कर 'वाइब' बहुत मजेदार थी।'एक यूजर ने अभिनेता कुणाल खेमू की तारीफ की है। उन्होंने लिखा 'वाइब में कुणाल खेमू जबरदस्त फॉर्म में हैं। हालांकि सारे मजाक उतने असरदार नहीं हैं, लेकिन अजीबोगरीब स्थितियों के प्रति उनकी लगन और कमिटमेंट को देखना बहुत मजेदार है!'एक यूजर ने फिल्म 'वाइब' का रिव्यू करते हुए लिखा 'कुणाल खेमू जो भी बनाते हैं या जिसमें भी एक्टिंग करते हैं, मैं उसे जरूर देखता हूं। उनकी हालिया फिल्म 'वाइब' एक बेहतरीन स्लैकर-कॉमेडी है, जब तक कि यह एक्शन शोरील में नहीं बदल जाती। फिर भी, मुझे यह फिल्म पसंद आई।