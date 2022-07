Rocketry-The Nambi Effect: बीच में रुकी 'रॉकेट्री-द नंबी इफेक्ट' की स्क्रीनिंग, भड़के फैंस, आर माधवन ने किया ट्वीट

आर माधवन ने कही यह बात

आर माधवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नाराज प्रशंसकों का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में प्रशंसक शिकायत कर रहे हैं कि कोलकाता के एक थिएटर में 'रॉकेट्री : द नंबी इफेक्ट' की स्क्रीनिंग को बीच में ही रोक दिया गया। नेटिज़न्स परेशान हो गए। बंगाली और हिंदी भाषा में उन्होंने बताया कि वह 25-45 मिनट तक प्रतीक्षा करते रहे लेकिन स्क्रीनिंग शुरू नहीं हुई। आर माधवन ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, “स्क्रीनिंग रोकने का जरूर कोई कारण रहा होगा। कृपया शांत रहें। यह मेरी विनम्र प्रार्थना। चिंता न करें, शो जल्द ही शुरू होगा।" वहीं इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए एक अन्य यूजर ने कहा, "आईनॉक्स की गलती के कारण इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी नहीं देख सका। यहां तक कि उन्होंने पैसे भी नहीं लौटाए।"

There must have been a genuine reason and cause . Pls do be calm and show some love ppl. Humble request. The show will be in soon.all the love 🚀🚀🙏🙏❤️❤️ https://t.co/MPPMh6e9b3