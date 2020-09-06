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एनसीबी के सामने पेश होंगी रिया चक्रवर्ती और कंगना पर संजय राउत का विवादित बयान, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 06 Sep 2020 06:42 AM IST
रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत
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रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत - फोटो : PTI
सुशांत सिंह राजपूत केस में शनिवार को काफी हलचल रही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और सुशांत के दोस्त सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें चार दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। आज एनसीबी ने रिया को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। 

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इंद्रजीत चक्रवर्ती - फोटो : PTI
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संजय राउत और कंगना रनौत - फोटो : PTI, instagram/kanganaranaut
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