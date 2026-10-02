ऑपरेशन सफेद सागर: रियल हीरोज से मिले एक्टर्स, सिद्धार्थ-अभय ने कारगिल वॉरियर्स संग मनाया खास दिन; देखें फोटोज

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अभय वर्मा ने इस खास शाम की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीरों में वह असली युद्ध नायकों और उनके परिवारों के साथ नजर आ रहे हैं।अभय ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि एक आम नागरिक के तौर पर स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज के 75 साल पूरे होने के मौके पर बहादुर जवानों और उनके परिवारों के साथ समय बिताना उनके लिए बेहद सम्मान की बात है।अभिनेता ने टोनी सर, कमल मैम और अलका मैम के साथ भी तस्वीर शेयर की। उन्होंने उन्हें अपनी कहानी के 'ओजी' यानी असली लोगों के तौर पर बताया और उनका आशीर्वाद लेने की बात कही।इसके अलावा अभय ने अलका आहूजा के साथ भी तस्वीर शेयर की। अलका आहूजा स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी हैं, जिनका किरदार सीरीज में सिद्धार्थ ने निभाया था।