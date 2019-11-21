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रानू मंडल का इस तरह किया गया था मेकअप, आर्टिस्ट ने वीडियो शेयर कर ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 21 Nov 2019 03:39 PM IST
ranu mondal
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ranu mondal - फोटो : social media
रानू मंडल की हाल ही में मेकअप की हुई तस्वीर वायरल हुई थी । इस फोटो को लेकर रानू को जमकर ट्रोल किया गया । साथ ही उस आर्टिस्ट को भी ट्रोल किया गया जिसने रानू का मेकअप किया था । रानू उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्यूटी पॉर्लर के कार्यक्रम में पहुंची थीं। अब ट्रोल होने वाली मेकअप आर्टिस्ट ने रानू मंडल का मेकअप करते हुए वीडियो शेयर किया है । 
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ranu mondal
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ranu mondal
ranu mondal - फोटो : social media
ranu mondal
ranu mondal - फोटो : social media
ranu mondal
ranu mondal - फोटो : social media
Ranu Mondal
Ranu Mondal - फोटो : instagram
ranu mondal
ranu mondal - फोटो : social media
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