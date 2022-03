रणबीर और श्रद्धा के इस डांस वीडियो को एक यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। इसके बाद से ही यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रणबीर नीले रंग के कुर्ते और श्रद्धा पीले रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं। पूरे सेट पर बहुत से डांसर भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह कोई वेडिंग सॉन्ग है और किसी हवेली में इसे शूट किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि श्रद्धा रणबीर के पास आती हैं और रणबीर उल्टे पैर पीछे हो रहे हैं।

#ShraddhaKapoor & #RanbirKapoor shooting for a song for their upcoming untitled next! 💥#LuvRanjan pic.twitter.com/qYLgdJiHX2

— Aarohi ♡ (@shrazaarohi) March 17, 2022