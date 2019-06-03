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इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने एक फिल्म से ही बॉलीवुड में मचाया था तहलका,गुमनाम होकर भी खूब कमा रहीं दौलत

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 03 Jun 2019 01:51 PM IST
zeba bakhtiar
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zeba bakhtiar - फोटो : social media
वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान का मैच करीब आने से दोनों देशों में उत्साह देखा जा रहा है। इसमें बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। आज हम आपको पाकिस्तान की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। ये एक्ट्रेस थीं जेबा बख्तियार। जेबा को राज कपूर की खोज माना जाता है। जेबा ने फिल्म 'हिना' से बॉलीवुड में कदम रखा था। 
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zeba bakhtiar
zeba bakhtiar - फोटो : social media
जेबा
जेबा
जेबा
जेबा
जेबा
जेबा
zeba bakhtiar
zeba bakhtiar - फोटो : social media
zeba bakhtiar
zeba bakhtiar - फोटो : social media
zeba bakhtiar
zeba bakhtiar - फोटो : social media
zeba bakhtiar
zeba bakhtiar - फोटो : social media
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