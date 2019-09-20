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सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने दुर्गा पूजा के गाने पर किया डांस, वीडियो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 20 Sep 2019 08:28 AM IST
nusrat jahan
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nusrat jahan - फोटो : social media
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक देखने वाली होती है । इस महापर्व के शुरू होने से कुछ दिन पहले लोकसभा सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने मां दुर्गा के गाने पर डांस किया है । दोनों सांसदों का यह वीडियो वायरल हो रहा है । इस गाने को यूट्यूब पर 9 लाख से जयादा लोग देख चुके हैं । वहीं फेसबुक पर इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं । 
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nusrat jahan mimi chakraborty
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nusrat jahan
nusrat jahan - फोटो : social media
nusrat jahan
nusrat jahan - फोटो : social media
nusrat jahan
nusrat jahan - फोटो : instagram
Nusrat Jahan
Nusrat Jahan - फोटो : instagram
Nusrat Jahan
Nusrat Jahan - फोटो : instagram
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