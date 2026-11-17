क्या घई की फिल्म में गाते दिखेंगे जैकी?

वैसे यह पहला मौका नहीं है, जब सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ की गायिकी के हुनर की तारीफ की हो। इससे पहले 01 नवंबर को भी उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था। तस्वीरों में जैकी श्रॉफ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नजर आए। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा था, 'क्या आप जानते हैं कि जैकी श्रॉफ भी माइक के सामने गाते हैं। जी हां। उन्होंने हमारे स्टूडियो में मेरे लिए गाया था और उन्होंने सबके होश उड़ा दिए। कौन सी फिल्म? इसके लिए आपको कभी-कभी इंतजार करना पड़ता है'।

बता दें कि जैकी श्रॉफ और सुभाष घई के बीच जबर्दस्त बॉन्डिंग है। एक्टर को अभिनय की दुनिया में स्थापित करने का श्रेय भी घई को जाता है। उन्होंने ही जैकी को बतौर लीड हीरो फिल्म 'हीरो' (1983) के जरिए लॉन्च किया था। अब देखना होगा कि क्या वे एक्टर को सिंगिंग का भी मौका देने वाले हैं?

