फिल्म 'रामायण' ने 12वें दिन कितने कमाए?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी अभिनीत फिल्म 'रामायण' ने वीकएंड पर काफी जबर्दस्त कमाई की थी। शनिवार को 10वें दिन इसने 72.90 करोड़ और रविवार को 11वें दिन 75 करोड़ रुपये कमाए थे। कल दूसरे सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखी गई। मगर, आमतौर पर वीकडेज की शुरुआत पर ऐसा होता है। कल 12वें दिन इस फिल्म ने 32 करोड़ रुपये कमाए। 'रामायण' का टोटल नेट कलेक्शन 793.05 करोड़ रुपये हो चुका है।