शरद कपूर: एआईसीडब्लूए ने किया पोस्ट कर की सलमान-सोनू के समर्थन की तारीफ, लिखा- एक वक्त उनकी बहुत मांग थी
- एआईसीडब्लूए ने शरद कपूर का समर्थन करते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है।
- इसके साथ ही उन्होंने सलमान खान और सोनू सूद को मदद करने के लिए सराहना की।
- अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शरद के फिल्म जगत में योगदान को याद किया।
विस्तार
बीते दिनों अभिनेता शरद कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री से इस मुश्किल समय में मदद की गुहार लगाई थी। इसके बात सलमान खान और सोनू सूद ने एक्टर की सहायता की थी। इस मामले में एआईसीडब्लूए ने दोनों अभिनेताओंं का शुक्रिया अदा किया है।
समर्थन पर क्या बोली एआईसीडब्लूए
ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अभिनेता सलमान खान और सोनू सूद द्वारा फिल्म 'जोश' के अभिनेता शरद कपूर का समर्थन करने के लिए आगे आने की सराहना की। फिल्म संस्था ने शरद कपूर की मदद करने के लिए सलमान और सोनू दोनों के इस कदम की प्रशंसा की। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में कहा, ‘ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) इस कठिन समय में अभिनेता शरद कपूर को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आगे आने के लिए सलमान खान का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ऐसा कदम न केवल शरद कपूर जी को, बल्कि हर उस कलाकार को उम्मीद देता है जो अपने कठिन दिनों में भुला दिए जाने से डरता है।’
सोनू सूद पर एआईसीडब्लूए ने क्या कहा?
आगे अपने बयान में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सोनू सूद के बारे में कहा, ‘एआईसीडब्लूए सोनू सूद जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता है जिन्होंने शरद कपूर जी से संपर्क किया। खबरों के अनुसार, सोनू सूद जी ने उनसे मुलाकात कर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर चर्चा की है जिससे शरद कपूर जी काम पर वापस लौट सकें और उनके लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी की है। सम्मान के साथ काम करना ही शरद कपूर जी की इच्छा थी।’
शरद कपूर के फिल्मी सफर की चर्चा
एआईसीडब्लूए ने शरद कपूर के फिल्मी सफर को भी याद किया। उन्होंने लिखा, ‘एक समय था जब उनकी बहुत मांग थी। आज उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के समर्थन की जरूरत है, और सलमान खान जी और सोनू सूद जी ने यह साबित कर दिया है कि सच्चे सितारे मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे समय में उनकी मदद करना दान नहीं है। यह मानवता है, और यह हमारा कर्तव्य है। शरद कपूर जी, आप अकेले नहीं हैं। पूरा उद्योग आपके साथ है।' भारतीय सिनेमा में हर कोई एक परिवार का हिस्सा है। हमें अच्छे और बुरे समय में एक-दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर हम अपनों का साथ नहीं देंगे, तो कौन देगा?’
सोनू सूद शरद कपूर से मिले
वीडियो के सामने आने के बाद सोनू सूद रविवार को शरद से मिलने पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू ने शरद कपूर को मेडिकल सहायता देने का वादा किया है। इस मुलाकात में उन्होंने अपने एक आगामी बॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में भी शरद से बात की। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही सोनू की किसी फिल्म में शरद कपूर अभिनय करते नजर आएं।
AICWA thanks Salman Khan and Sonu Sood for standing by Sharad Kapoor in his hardest hour The All Indian Cine Workers Association (AICWA) warmly thanks Salman Khan for coming forward to support actor Sharad Kapoor with financial help in this difficult time. Such a gesture gives hope not only to Sharad Kapoor ji, but to every artist who fears being forgotten in his hard days. AICWA also extends its heartfelt gratitude to Sonu Sood for reaching out to Sharad Kapoor ji. Sonu Sood ji has reportedly met him to discuss a project that could bring him back to work, and has also arranged medical support for him. Work, with dignity, is exactly what Sharad Kapoor ji asked for. Sharad Kapoor has worked in films alongside stars such as Shah Rukh Khan and Hrithik Roshan. There was a time when he was in demand. Today, he needs the industry's support, and Salman Khan ji and Sonu Sood ji have shown that real stars stand beside their own people in their time of need. On behalf of the entire film fraternity, we thank them from the bottom of our hearts. AICWA appeals to every successful name in Indian cinema to follow this example and extend support whenever an artist or worker of this industry needs help. There are many others like Sharad Kapoor ji who are fighting silently. Bad times have come to many in Bollywood before, and they will come again. Not everyone faces them, only a few, and they never announce their arrival. Today it has come to Sharad Kapoor ji. Those of us who are doing well today must think of these few, because they are a part of our Indian cinema family. Helping them in such a moment is not charity. It is humanity, and it is our duty. "Sharad Kapoor ji, you are not alone. The entire industry is with you." Everyone in Indian cinema is a part of one family. We must stand with each other, in good times and in bad. If we do not stand by our own, who will? Suresh Shyamlal Gupta President All Indian Cine Workers Association (AICWA) | #AICWA | #SharadKapoor | #SalmanKhan | #SonuSood | #Bollywood | | @BeingSalmanKhan | @SonuSood | @sureshsgupta | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @iamsrk | @iHrithik |— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) November 16, 2026