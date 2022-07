Laal Singh Chaddha: साउथ सितारों ने उठाया 'लाल सिंह चड्ढा' को हिट कराने का जिम्मा, आमिर के लिए किया यह काम

चिरंजीवी के अलावा, नागा चैतन्य भी आमिर की इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नागा चैतन्य 'लाल सिंह चड्ढा' में अहम किरदार निभा रहे हैं। नागा चैतन्य ने चिरंजीवी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरे प्यारे दोस्त आमिर खान से मिलने का मौका और एक छोटी सी बातचीत आकर्षक है क्योटो एयरपोर्ट जापान। कुछ वर्षों पहले मुझे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट लाल सिंह चड्ढा का हिस्सा बनाया गया। मेरे घर पर एक्सक्लूसिव प्रीव्यू के लिए शुक्रिया आमिर खान। आपके गर्मजोशी भरे हावभाव से खुश हो गया हूं।

Fascinating how a chance meeting & a little chat with my dear friend #AamirKhan @Kyoto airport - Japan, few years ago led to me becoming a part of his dream project #LaalSinghChaddha



Thank You #AamirKhan for the exclusive preview at my home.Heartened by your warm warm gesture! pic.twitter.com/hQYVZ1UQ5m