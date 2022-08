KRK vs Aamir Khan: केआरके ने लाल सिंह चड्ढा के लिए की बड़ी भविष्यवाणी, बोले- इसका हाल शमशेरा से भी बुरा होगा

केआरके ने आमिर खान पर साधा निशाना

अब केआरके ने 'शमशेरा' का उदाहरण लेते हुए आमिर खान पर निशाना साधा है। केआरके ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली है। केआरके ने लिखा, आज सिनेमाघरों में रिलीज होने के तीन हफ्तों बाद शमशेरा अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो गई है। और लाल सिंह चड्ढा भी दो से तीन हफ्तों बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। तो लोग इन जैसी फिल्मों को सिनेमाघरों में देखने के लिए अपने पैसे क्यों बर्बाद करें?

Today #Shamshera is releasing on #Amazon after 3 weeks only. And #LaalSinghChaddha will also release after 2-3 weeks only. So why people should waste their money to watch these films in the theatres.