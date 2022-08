KRK: केआरके ने ट्विटर पर बदला अपना नाम, ‘खान’ हटाकर पत्नी के सरनेम से दी खुद को नई पहचान

केआरके हाल ही में आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए एक पोस्ट साझा किया है। इस ट्वीट में एक चौंकाने वाले फैसला करते हुए केआरके ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपना बदलने की घोषणा की है। हाल ही में किए अपने ट्वीट में केआरके लिखा, आज मैंने अपने नाम से खान हटाने और अपनी पत्नी का उपनाम (सरनेम) कुमार अपने नाम में जोड़ने का फैसला किया है। मेरी पत्नी का नाम अनीता कुमार है। तो अब मेरा नाम कमाल राशिद कुमार है।



Today I have decided to drop #Khan from my name and add my wife’s sir name #Kumar in my name. My wife name is #AnitaKumar. So now my name is #KamalRashidKumar!