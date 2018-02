{"_id":"5a83c8654f1c1bd34b8b88e0","slug":"know-about-actress-madhubala-life-journey-on-her-birthday","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0916\u093f\u0930\u0940 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0921\u094d\u0921\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0922\u093e\u0902\u091a\u093e \u0939\u094b \u0917\u0908 \u0925\u0940\u0902 \u092e\u0927\u0941\u092c\u093e\u0932\u093e, \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u0939\u0940\u0930\u094b\u0907\u0928 \u0915\u0940 \u0939\u0941\u0908 \u0925\u0940 \u092f\u0947 \u0939\u093e\u0932\u0924","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

भावना शर्मा, अमर उजाला, Updated Wed, 14 Feb 2018 10:56 AM IST

मधुबाला पहली भारतीय एक्ट्रेस थीं जिन्होंने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में तहलका मचा रखा था। ये बात 1950 से भी पहले की है। मधुबाला को अमेरिकी पत्रिका थिएटर आर्ट्स ने इनवाइट किया था। इस मैगजीन में मधुबाला पर फुल पेज आर्टिकल निकला था। आर्टिकल का टाइटल था- 'The Biggest Star in the World'। इस आर्टिकल में भारत में मधुबाला की पॉपुलैरिटी के बारे में बताया गया था।