{"_id":"6ad5d2d2fe5876b27508bf72","slug":"tiger-shroff-firing-case-celebrity-security-fwice-disha-patani-2026-10-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: गोलीबारी के बाद खड़ा हुआ सितारों की सुरक्षा पर सवाल, क्यों चर्चा में आईं दिशा पाटनी","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा को लेकर क्या उठे सवाल?

टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री में यह चिंता बढ़ गई है कि अगर बड़े सितारे भी इस तरह की घटनाओं का सामना कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले एक संदेश में हमले की जिम्मेदारी लेने और सलमान खान के साथ काम करने वालों को निशाना बनाने की धमकी दी गई। हालांकि, पुलिस इस दावे और गैंग की भूमिका की जांच कर रही है। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ा दी है। 18 अक्टूबर को हुई इस घटना में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर घायल हो गए। इस मामले के बाद बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा, गैंगस्टर की धमकियों और मुंबई पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

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FWICE ने क्या प्रतिक्रिया दी?

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा की है। संगठन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने भी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशकिस्मती है कि टाइगर इस हमले में बच गए, वह भी तब जब हमला इतने करीब से किया गया है।



क्यों चर्चा में दिशा पाटनी?

जैसे ही टाइगर श्रॉफ पर हमला होने की जानकारी सामने आई, तो बॉलीवुड अभिनेत्री और एक्टर की कथित गर्लफेंड दिशा पाटनी देर रात चेहरे पर उदासी लिए एक्टर से मिलने उनके घर पहुंचीं। उनके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए।

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