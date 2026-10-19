नेहा सिंह राठौर: गायिका के खिलाफ भ्रामक समाचार मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, जानिए क्या कहा?

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के तहत तुरंत एक्शन की मांग

महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मीडिया इंडस्ट्री की संबंधित रेगुलेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्फ-रेगुलेटरी बॉडीज जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल को निर्देश देने को कहा है। रहाटकर ने कहा है कि वे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत तुरंत और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।