रितेश देशमुख: बॉलीवुड के बाद अब तेलुगू सिनेमा में छाएंगे अभिनेता, राम पोथिनेनी की फिल्म में निभाएंगे ये किरदार

कौन करेगा फिल्म का निर्देशन?

फिल्म #RAPO23 में राम पोथिनेनी सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रहे, बल्कि बतौर डायरेक्टर भी अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं। कृष्णा पोथिनेनी के प्रोडक्शन हाउस रापो सिनेमैटिक्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है। फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लकिन यह इसी साल दिसंबर में आएगी।



क्या होगी फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी नियो-नोयर दुनिया में सेट है, जो इसके रहस्य और रोमांच को एक अलग अंदाज देने वाली है। अब 'एक विलेन', 'रेड 2' और 'राजा शिवाजी' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखा चुके रितेश देशमुख साउथ सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और अपने किरदार से प्रभावित होकर रितेश ने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरी। फिल्म में उनका किरदार कहानी के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है।



फिल्म की टीम ने जो बीटीएस वीडियो शेयर किया है, उसमें रितेश का चेहरा भले ही नजर नहीं आता, लेकिन सेट पर उनकी एंट्री और राम पोथिनेनी के साथ उनकी मुलाकात की झलक जरूर देखने को मिलती है। दोनों की इस मुलाकात ने फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है।