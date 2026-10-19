सूर्या: जन्मदिन पर रिलीज हुआ सनी देओल की फिल्म का टीजर, फिर गुस्से भरे अंदाज में दिखे अभिनेता, कब होगी रिलीज?

फिल्म पर क्या बोले निर्देशक?

फिल्म को लेकर निर्देशक एम. पद्मकुमार ने कहा, ‘सूर्या के लिए, हम सनी सर को एक ऐसे रूप में दिखाना चाहते थे, जैसा दर्शकों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। उनका किरदार अपने अतीत के गहरे दर्द को लिए हुए है, लेकिन यही दर्द उन्हें सच्चाई की ओर धकेल रहा है। सनी सर ने अपने किरदार में जबरदस्त संयम, संवेदनशीलता और तीव्रता दिखाई है। एक्शन और टकराव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सूर्या की असली ताकत उनके पीछे छिपे इंसान में है और इस बात में है कि वह सवाल पूछना क्यों नहीं छोड़ते?’