रामायण: फिल्म का विदेशों में जलवा, एडवांस बुकिंग में कमाए करोड़ों; प्रीमियर शो के लिए बिके हजारों टिकट

फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। विदेशों में भी फिल्म एडवांस बुकिंग में अच्छा कलेक्शन कर रही है। जानिए फिल्म ने अबतक कितनी कमाई कर ली है।

अभी फिल्म ने विदेशी बाजारों में एडवांस बुकिंग के जरिए 7.34 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म्स डिस्कोर्स के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म की विदेशी एडवांस बुकिंग में सबसे आगे अमेरिका और कनाडा हैं। इसके बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। फिल्म की कुल विदेशी एडवांस बुकिंग में उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।

अमेरिका में प्रीमियर के लिए बिके हजारों टिकट

'रामायण' का अमेरिका में प्रीमियर 4 नवंबर, बुधवार को होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, वहां प्रीमियर शो के लिए करीब 10,800 टिकट बिक चुके हैं। इन टिकटों की बिक्री से लगभग 2 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। कनाडा को भी शामिल कर लिया जाए, तो उत्तरी अमेरिका में प्रीमियर की एडवांस बुकिंग 2.37 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है।



अमेरिका में प्रीमियर के टिकट की औसत कीमत करीब 1,850 रुपये बताई जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दर्शक आईमैक्स और 3डी जैसे प्रीमियम फॉर्मेट में भी फिल्म देखने में दिलचस्पी ले रहे हैं। हालांकि, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता कि कुल बिक्री में इन फॉर्मेट की कितनी हिस्सेदारी है।