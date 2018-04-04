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कार्तिक आर्यन के साथ स्पॉट हुई मिस्ट्री गर्ल ने कैमरा देख छिपाया ऐसे चेहरा, वायरल हो गई तस्वीरें
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 04 Apr 2018 02:40 PM IST
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनकी फिल्म 'सोनू की टीटू की स्वीटी' ने कुछ ही दिनों में 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। इस बीच कार्तिक आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में वह मुंबई में रेस्तरां के बाहर स्पॉट हुए तब से ही उन्हें लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं।
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