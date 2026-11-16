द वन 2: 'द वन' के सीक्वल की हुई घोषणा, सामने आई पहली झलक; एकता कपूर ने फिर मिलाया टीवीएफ से हाथ

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विज्ञापन फिल्म 'द वन' की सफलता के बाद एकता कपूर ने छठ के शुभ अवसर पर इसके सीक्वल 'द वन 2' का एलान किया है। यह अपकमिंग फिल्म पहली फिल्म में पेश की गई लोककथाओं और फैंटेसी की दुनिया को आगे बढ़ाएगी। यह फिल्म दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में वापस ले जाएगी जो पौराणिक कथाओं से बुनी गई है।

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टीवीएफ के साथ आईं एकता

'बालाजी मोशन पिक्चर्स' और TVF के सहयोग से पेश की जा रही 'द वन 2' के साथ, एकता कपूर और TVF एक बार फिर साथ आए हैं। वे अपनी साझेदारी को जारी रखते हुए पहली फिल्म की कहानी को और आगे बढ़ाएंगे।

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क्या थी पहली फिल्म की कहानी?

'वन' के रहस्यमयी जंगल पर आधारित पहली फिल्म ने दर्शकों को एक अनोखी दुनिया से परिचित कराया था। इसमें एक देवी, प्राचीन लोककथाएं और रहस्यमयी शक्तियां दिखाई गई थीं। इस सीक्वल के जरिए मेकर्स इसी नींव को और मजबूत करते हुए 'द वर्ल्ड ऑफ वन' नाम से एक यूनिवर्स तैयार करना चाहते हैं।

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