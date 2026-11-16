टाइगर श्रॉफ: हादसे के बाद पहली बार नजर आए एक्टर, जान्हवी कपूर संग पूरा किया ‘लग जा गले’ का शूट, तस्वीरें वायरल

सोशल मीडिया पर अभिनेता की पहली पोस्ट

इस घटना के बाद पब्लिक ही नहीं अभिनेता ने सोशल मीडिया पर भी अपनी मौजूदगी जताई है। हाल ही में टाइगर ने अपने नए गाने की झलक फैंस के साथ साझा की। इसमें वे अभिनेत्री केतिका शर्मा के साथ रोमांस करते दिखेंगे। गाने में एक्टर सिक्स पैक ऐब्स फ्लॉन्ट करते दिखे हैं। यह गाना दरअसल, साल 2009 में आई फिल्म 'जय वीरू' का ही रिक्रिएट वर्जन है। टाइगर श्रॉफ और केतिका पर इसे फिल्माया गया है। फिलहाल सामने आई झलक से पता चल रहा है कि यह एक हाई-एनर्जी डांस नंबर है।