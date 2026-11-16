{"_id":"6afaf181201468d663086775","slug":"priyanka-chopra-alia-bhatt-in-top-10-most-followed-asians-on-instagram-where-shraddha-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"प्रियंका चोपड़ा: ग्लोबल स्टार के नाम नया रिकॉर्ड, आलिया और श्रद्धा को छोड़ा पीछे; किस नंबर हैं अनुष्का के पति?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन 2027 आने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। साल खत्म होने वाला है। ऐसे में 2026 में मशहूर हस्तियों की उपलब्धियों और उनकी तरक्की पर नजर डालने का समय आ गया है। मशहूर हस्तियों के लिए अपने फैंस से जुड़ने का सोशल मीडिया एक अहम जरिया रहा है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या उनकी लोकप्रियता को मापने का एक पैमाना है। एक सर्वे में उन 10 एशियाई हस्तियों के बारे में पता चला, जिनके इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनमें भारत से प्रियंका चोपड़ा सबसे आगे हैं।

Trending Videos

प्रियंका ने श्रद्धा-आलिया को पीछे छोड़ा

2026 में दक्षिण, पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया की उन 10 हस्तियों की सूची में प्रियंका चोपड़ा सबसे ऊपर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके 92.76 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह एसएस राजामौली की पौराणिक एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आने वाली हैं। इसके अलावा प्रियंका मशहूर मराठी फिल्म 'वेंटिलेटर' के सीक्वल को प्रोड्यूस भी कर रही हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

किस नंबर पर हैं कटरीना कैफ?

92.70 मिलियन फॉलोअर्स के साथ श्रद्धा कपूर इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं। यह अभिनेत्री अपनी अगली फिल्म 'ईठा' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं। आलिया भट्ट जो इस सूची में सातवें स्थान पर हैं, उनके 85.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनकी अगली फिल्म 'लव एंड वॉर' है, जो जनवरी 2027 में रिलीज होगी। कटरीना कैफ 78.6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 10वें स्थान पर हैं। फिलहाल वह अपने ब्यूटी ब्रांड पर ध्यान दे रही हैं।

विज्ञापन